Como Travis Barker e Kourtney Kardashian se sentem após internação do baterista

No dia 28 de junho, o músico de 46 anos foi levado de ambulância ao Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, com Kourtney ao seu lado. De acordo com o TMZ, fontes ligadas à família disseram que Travis foi levado ao centro médico depois de sofrer de pancreatite – que os médicos acreditam ter resultado de uma colonoscopia anterior.

Veja no vídeo acima como o casal ficou após passar pelo momento difícil.

Quanto a como Kourtney está lidando com a emergência médica de seu marido, a fonte diz que ela está tentando mantê-lo positivo: "Kourtney está tentando levantar seu ânimo e odeia vê-lo com uma dor excruciante".