R. Kelly é condenado a 30 anos de prisão por tráfico sexual

As acusacões - que envolvem vítimas do sexo feminino, incluindo a cantora Aaliyah (que se casou com R. Kelly em 1994 quando tinha 15 anos) - incluem extorsão, suborno, coerção, aliciamento e tráfico sexual. O cantor de 55 anos, que o nome verdadeiro é Robert Kelly, negou qualquer irregularidade e se declarou inocente de todas as acusações. As acusações contra ele vão de pelo menos 1992 a 2017.