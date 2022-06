Zendaya sobre ter "limites" na vida pessoal: "Estão entendendo que sou humana"

A atriz viveu muitas fases ao longo de sua carreira, e chegou à fama após estrelar a série da Disney Shake It Up, quando ela tinha 14 anos. Agora, ela estampa manchetes por seu trabalho em Euphoria e seu romance dentro e fora da tela com seu colega de elenco em Homem-Aranha, Tom Holland.

Refletindo sobre sua vida privada em uma nova entrevista, ela explicou que construiu um senso de limites com seus fãs.

"Muitos deles cresceram comigo e me viram evoluir em diferentes partes da minha vida e carreira", disse ela em entrevista à Vogue Italia, divulgada nessa terça-feira, 28 de junho. "Eles estão realmente entendendo que sou humana".

Zendaya observou que "mesmo os mais ativos" querem que ela seja feliz e "respeitam meus limites" no que ela escolhe "manter um pouco mais privado e guardar para mim".

No entanto, parece que foi mais difícil para ela manter a privacidade quando Euphoria estreou em 2019.