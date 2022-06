Causa da hospitalização de Travis Barker é revelada

Enquanto isso, seu irmão, Landon Barker, estava do outro lado do país em Nova York se apresentando com Machine Gun Kelly na frente de uma multidão lotada no Madison Square Garden. Após o show, o jovem de 18 anos compartilhou vídeos da performance de "Die in California" em seu Instagram Story. Ele não fez, no entanto, qualquer menção à hospitalização de seu pai.

O diagnóstico médico de Travis surge pouco mais de um mês depois que ele e Kourtney se casaram em uma luxuosa cerimônia ao ar livre em Portofino, Itália, em 22 de maio.

O casal trocou votos na frente dos filhos de Kourtney e Scott Disick —Mason, Penelope e Reign — e os filhos de Travis, Alabama, Landon e sua enteada Atiana De La Hoya.