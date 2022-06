Alabama Barker posta foto segurando mão do pai Travis Barker no hospital

No dia 28 de junho, a filha do astro do Blink-182, Alabama Barker, pediu orações enquanto o roqueiro lutava contra uma doença não revelada. Pouco tempo depois, a jovem de 16 anos, postou uma imagem no TikTok segurando a mão de seu pai enquanto ele estava sentado em uma cama de hospital. Alabama escreveu na legenda do post, que já foi excluído: "Por favor, faça uma oração".

Ao lado do post, ela colocou dois emojis de coração partido e um emoji de coração rosa sobre a pulseira do hospital no braço de Travis por privacidade.

Veja a foto no vídeo acima.

O E! News entrou em contato com o representante de Travis para comentar a notícia e não teve retorno.