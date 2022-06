Fernanda Souza sobre namoro com Eduarda Porto: "Descoberta de um novo amor"

"Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente minha relação com a minha família, e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor", explica a atriz de 38 anos.

"O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é."