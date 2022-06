Por que Eva Mendes pediu a Ryan Gosling cueca de Ken usada em 'Barbie'

Jaap Buitendijk/ Warner Bros. Pictures, Getty Images

No entanto, nem todos pareciam empolgados com o cabelo platinado que Gosling usou para o personagem. E para esses críticos, Mendes mandou um recado.

"As pessoas sabem que ele não está interpretando uma pessoa real, certo?", ela disse no The Talk. "Ele está interpretando uma pessoa falsa".

Durante o programa, o apresentador Jerry O'Connell estreou sua própria versão do visual de Ken, e Mendes não pôde deixar de pensar que Gosling havia começado uma tendência.

"Sinto que meu homem iniciou um verdadeiro renascimento. Tipo um Ken-aissance", disse a empresária.

E caso você esteja se perguntando, sim, ela viu os memes sobre Ken. Mendes - que compartilha as filhas Esmeralda, de 7 anos, e Amada, de 6 anos, com o ator - falou sobre um post em particular que chamou sua atenção, que apresenta imagens lado a lado de Gosling interpretando Ken em Barbie e Court Gentry em Agente Oculto com a frase: "Dentro de você existem 2 Ryan Goslings."

Então, qual deles Mendes escolheria? "Bem, eu definitivamente quero passar minhas noites com o Agente Oculto e depois passar meus dias com Ken", ela respondeu. "Isso é uma festa. Porque Ken é divertido e o Agente Oculto, você sabe."

Os fãs podem ver Gosling e Margot Robbie em Barbie nos cinemas no dia 21 de julho de 2023.