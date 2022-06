Alabama Barker pede orações após Travis Barker ser hospitalizado

Nessa terça-feira, 28 de junho, o baterista do Blink-182 foi levado de ambulância para o Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Sua esposa Kourtney Kardashian estava ao seu lado durante a hospitalização.

À noite, a filha de Travis, Alabama, de 16 anos, foi ao seu Instagram Story para pedir aos fãs: "Por favor, enviem suas orações". Ela não compartilhou outros detalhes.

Enquanto isso, Travis aparentemente aludiu ao seu susto médico no Twitter escrevendo: "Deus me salve". (No entanto, esse também é o título de uma música que seu colaborador e amigo Machine Gun Kelly lançou em março.)

O E! News entrou em contato com seu representante para comentar a notícia, mas não obteve resposta.

A emergência de saúde de Travis ocorre apenas um mês depois que ele e Kourtney disseram "sim" em Portofino, na Itália.

Os convidados em seu casamento italiano - que foi realizado na Villa Olivetta dos fundadores da Dolce & Gabbana, Domenico Dolce e Stefano Gabbana - incluíram os filhos de Kourtney, Mason, de 12 anos, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 7 anos, assim como os filhos de Travis, Alabama, Landon, de 18 anos, e sua enteada Atiana De La Hoya, de 22 anos.