Jullio Reis reflete sobre início na moda aos desfiles em Milão: "Um grande sonho"

Moda e Manu

Como os fãs do casal sabem, Jullio e Manu Gavassi vivem um relacionamento amoroso desde 2021. E a boa troca na vida profissional entre os dois, não poderia ser diferente.

"A Manu, minha mãe, meu pai, meus irmãos são as pessoas que mais me motivam. Quando eu divido com ela [Manu], quando vou a um casting, quando pego um trabalho, ela fica tão feliz quanto eu. É uma parceira que a gente tem muita recíproca da vida profissional do outro, da vida pessoal também, no sentido de apoiar, conversar, escutar as inseguranças, os medos e receios sem nenhum bloqueio."