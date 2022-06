Veja reencontro de Kendall Jenner e Devin Booker após término

No dia 26 de junho, a modelo de 26 anos e o jogador do Phoenix Suns, 25, foram vistos passando um tempo juntos na SoHo House, em Malibu, Califórnia, poucos dias após a notícia de sua separação. Nas fotos, Kendall e Devin foram só sorrisos enquanto se aconchegavam um ao lado do outro do lado de fora do clube privado.

Uma testemunha ocular disse ao E! News que a dupla parecia feliz e "tinha uma grande energia entre eles" durante o passeio. Em um ponto, a fonte notou que Kendall riu depois que Devin sussurrou algo em seu ouvido.

"Eles compartilharam coisas em seus telefones e riram", disse a testemunha ocular. "Kendall estava olhando para cima e sorrindo para Devin."

A reunião deles ocorre quase uma semana depois que uma outra fonte disse ao E! News que os dois terminaram, adicionando que Kendall e a estrela da NBA enfrentaram um momento desafiador em seu relacionamento nas semanas depois de participarem do casamento italiano de Kourtney Kardashian e Travis Barker.

"Eles se divertiram muito juntos na Itália", explicou a segunda fonte. "Mas quando eles voltaram, eles começaram a sentir que não estavam alinhados e perceberam que tinham estilos de vida muito diferentes. Kendall disse a Devin que queria espaço e tempo separados."