Chris Pratt fala pela 1ª vez após ser criticado por post no Instagram para esposa

Em novembro de 2021, a estrela de Guardiões da Galáxia escreveu uma longa mensagem no Instagram dedicada à sua esposa Katherine Schwarzenegger, que em parte o ator a agradeceu por sua "filha bela e saudável", em referência à Lyla, agora com 1 ano. Muitos usuários de mídia social consideraram as palavras do ator insensíveis à sua ex-esposa Anna Faris, já que seu filho de 9 anos, Jack, enfrentou problemas de saúde depois de nascer prematuro.

Após oito meses desde a polêmica, Chris decidiu abordar o assunto pela primeira vez.

"Eu disse algo como: 'Encontre alguém que olhe para você do jeito que minha esposa olha para mim'", disse ele à Men's Health para a edição de julho/agosto. "E então eu disse: 'Mas eu te amo. Sou muito grato por minha esposa - ela me deu uma filha linda e saudável.' E então um monte de artigos saíram e diziam: 'Isso é tão constrangedor. Eu não posso acreditar que Chris Pratt iria agradecê-la por uma filha saudável quando seu primeiro filho nasceu prematuro. Isso foi uma sacanagem com sua ex-esposa'".