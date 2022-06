Mary Mara, de Law & Order, morre aos 61 anos após suspeita de afogamento

Mary Mara, atriz conhecida por seus papéis em Plantão Médico e Law & Order, morreu aos 61 anos, seu representante confirmou ao E! News nessa segunda-feira, 27 de junho.

"Mary era uma em um milhão - uma das melhores atrizes que já conheci", disse o empresário de Mara, Craig Dorfman, em um comunicado. "Eu a vi pela primeira vez na off-Broadway em 1992 em Mad Forest e ela foi eletrizante. Ela era única, perversamente engraçada e uma mulher maravilhosa que fará falta."

Mara foi encontrada morta no dia 26 de junho após um suposto afogamento enquanto nadava no Rio St. Lawrence, de acordo com um comunicado de imprensa da Polícia do Estado de Nova York. As autoridades disseram no comunicado que o corpo de Mara não mostrou sinais de crime.

A causa da morte ainda não foi divulgada, aguardando uma investigação do Gabinete do Médico Legal do Condado de Jefferson.

Durante sua carreira expansiva no drama de televisão, Mara teve um papel recorrente interpretando Loretta Sweet em Plantão Médico, de 1995 a 1996. Além da popular série, Mara fez aparições em Hope & Gloria, NYPD Blue e Dexter.