Ex de Britney Spears tentou entrar no quarto da cantora durante casamento

Durante a audiência preliminar de Alexander, no dia 27 de junho, o segurança Richard Eubeler testemunhou que o homem de 40 anos - que foi preso por invasão de propriedade depois de aparecer sem ser convidado na casa de Spears, onde seu casamento estava sendo realizado, em 9 de junho - tentou entrar no quarto da estrela, mas a porta estava trancada, disse a promotoria do condado de Ventura ao E! News. Segundo o promotor público, Eubeler disse que Spears estava dentro do quarto no momento do incidente.

De acordo com novos documentos judiciais obtidos pelo E! News, Alexander, que não compareceu à audiência, está agora enfrentando uma nova acusação criminal de perseguição com um antecedente. Ele se declarou inocente da acusação, assim como das contravenções de invasão, vandalismo e agressão.

Alexander permanece sob custódia policial sob fiança de US$ 100 mil. Ele não tem um advogado registrado que possa falar em seu nome.

—Reportagem de Alli Rosenbloom