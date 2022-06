A verdade sobre suposto retorno milionário de Johnny Depp a Piratas do Caribe

O júri concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. A juíza Penney Azcarate, do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, mais tarde reduziu os danos punitivos para US$ 350 mil, que é o limite legal do estado, fazendo com que seus danos totais sejam inferiores a US$ 10,4 milhões.

Quanto ao contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.

Depp vai se juntar a seus companheiros de banda do Hollywood Vampires - os ícones do rock clássico Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen - para uma turnê no exterior no ano que vem.