Meadow Walker, filha de Paul Walker, compartilha experiência "debilitante" com aborto

Em 2021, Meadow se casou com o ator Louis Thornton-Allan e fez sua estreia como modelo de passarela, abrindo o desfile outono/inverno 2021 da Givenchy durante a semana de moda de Paris. Este ano, Meadow desfilou novamente nas passarelas do evento e, recentemente, estrelou uma campanha de joias de prata da Tiffany & Co.

Além de se concentrar em sua carreira de modelo, Meadow também continua a honrar o legado do pai com seu trabalho com a Paul Walker Foundation, que visa proteger os oceanos e a vida selvagem.