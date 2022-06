Snoop Dogg publica vídeo elogiando barraquinha da Batata de Marechal, do Rio de Janeiro

No vídeo, Snoop está gravando o dono do estabelecimento, Ademar de Barros Moreira, enquanto ele monta um pedido de batata frita (que vem com pedaços de calabresa, bacon e frango). Para quem não sabe, a barraquinha - que até se tornou Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro em maio - é famosa por montar porções bem generosas.