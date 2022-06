Ireland Baldwin fala sobre estupro na adolescência e aborto feito anos depois

Dois dias depois que a Suprema Corte decidiu derrubar a decisão Roe v. Wade no dia 24 de junho, a jovem de 26 anos se abriu sobre ter sido vítima de estupro na adolescência.

"Isso mudou o curso da minha vida", disse Baldwin em um vídeo do TikTok. "Eu nunca contei a ninguém na época, não por anos. A única pessoa que sabia era uma enfermeira que me tratou logo depois. Eu nem contei para o meu próprio namorado na época, nem para meus pais, ninguém. Eu guardei isso segredo dentro de mim por anos, e isso causou muita mágoa e muita dor para mim e para as pessoas que eu amo."

Na época, Baldwin disse que "acalentava tanta dor e tanta culpa" e começou a sentir como se tivesse perdido o controle de sua vida. "Eu bebi muito mais. Eu festejei muito mais", continuou ela. "Eu me automediquei. Eu estava em outros relacionamentos e amizades abusivas e tóxicas. Eu praticamente fiz tudo o que pude para me distrair."