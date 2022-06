Gabi Brandt revela que teve informações vazadas por profissionais de saúde mais de uma vez

"Esse negócio de hospital vazar coisa de paciente. Vocês têm ideia de quanto é absurdo? Vou contar uma história minha para vocês", disse ela. "Tive suspeita [de câncer no útero] e minha médica me indicou fazer uma biópsia. Fiquei internada no hospital. Eu não queria passar a notícia para a minha família, sobre a suspeita, porque eu não tinha certeza. Por que eu ia preocupar todo mundo? Fui fazer a biópsia em segredo. Uma funcionária do hospital vazou a foto do meu prontuário do hospital".