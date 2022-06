Caso Gabby Petito: "Eu acabei com a vida dela", escreveu Brian Laundrie em caderno

Em meados de setembro, logo depois que Laundrie voltou para casa e depois que o FBI e a polícia o nomearam uma pessoa de interesse no desaparecimento de Petito, seus pais o denunciaram. Em outubro, seus restos mortais foram descobertos em uma área anteriormente submersa no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida. As autoridades determinaram que ele morreu de um ferimento de bala auto-infligido.

Em uma declaração anexada às digitalizações do caderno, Steven P. Bertolino, o advogado dos pais de Laundrie, escreveu: "Hoje o advogado da família Petito, Patrick Reilly, e eu nos encontramos com o FBI em Tampa para analisar e tomar posse dos itens que pertenciam a Gabby e Brian. Essa foi uma troca previamente acordada para permitir que tanto os Petitos quanto os Laundries recebessem o que pertencia a seus respectivos filhos. Como parte dessa devolução de propriedade sob custódia do FBI, recebi o caderno de Brian.

Bertolino continuou: "Embora eu tenha optado por divulgar a carta por uma questão de transparência, não vou comentar mais, pois ainda há processos pendentes no Tribunal. Estas são as palavras de Brian".

Em março, os pais de Petito, Joseph Petito e Nichole Schmidt, entraram com uma ação civil contra o pai de Laundrie, Christopher Laundrie, e a mãe, Roberta Laundrie, alegando que sabiam que seu filho havia matado Petito antes de seu corpo ser descoberto, mantiveram seu paradeiro "em segredo" depois de denunciá-lo e foram "fazendo arranjos para ele deixar o país."

Na época, o advogado dos Laundries disse ao E! News que a família "não tinha obrigação de falar com a Polícia". Eles entraram com uma moção para arquivar o processo civil, enquanto um juiz deve emitir uma ordem sobre os próximos passos nas próximas semanas.

Em maio, a mãe de Petito entrou com um processo separado por homicídio culposo contra o curador dos bens de Laundrie. Nenhuma data de julgamento foi definida.

O advogado dos Laundries disse anteriormente ao E! News que o processo de homicídio culposo era "totalmente esperado", acrescentando que "provavelmente não será defendido e os Petitos não terão ganho nada mais do que um pedaço de papel que lhes diz o que todos já sabem - que Brian foi responsável pela morte de Gabby conforme indicado pelo FBI."