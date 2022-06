BFFs! Taylor Swift deixa comentário fofo em vídeo de Selena Gomez no TikTok

Nessa quinta-feira, 23 de junho, Selena compartilhou um tutorial de maquiagem usando alguns dos produtos de sua marca Rare Beauty⁠ - e colocou o hit de Taylor, "The Man", como música de fundo do vídeo no TikTok.

E depois de ver o post, Taylor enviou um pouco de amor à Selena na seção dos comentários.

"Vibes CEO, vibes lindeza, vibes amigas para sempre", escreveu a cantora de "Blank Space".

A amizade de longa data de Taylor e Selena durou muitos capítulos de suas vidas. Mas como essas duas ícones se conheceram? Bem, tudo começou com os Jonas Brothers.

Em 2017, Selena compartilhou que elas se cruzaram pela primeira vez enquanto ela estava namorando Nick Jonas e Taylor estava com Joe Jonas. "Foi incrível, porque ela era a garota com o longo cabelo encaracolado, pulseiras e botas de cowboy", lembrou Selena durante uma entrevista com a KISS FM do Reino Unido. "Eu estava definitivamente em ascensão, e nós nos demos bem de cara. Foi a melhor coisa que tiramos desses relacionamentos."