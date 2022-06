O que Kendall Jenner tem feito após término com Devin Booker

No dia 22 de junho, uma fonte próxima à Kendall disse ao E! News que ela terminou com o jogador da NBA no início deste mês. A fonte compartilhou que, uma vez que o casal voltou para casa do fim de semana do casamento de Kourtney Kardashian em maio, "eles começaram a sentir que não estavam alinhados e perceberam que têm estilos de vida muito diferentes".

Eles se separaram cerca de uma semana e meia atrás, de acordo com a fonte, que disse que ainda há esperança de uma reconciliação porque "ambos esperam que dê certo".

Enquanto Kendall e Devin descobrem seus próximos passos, a modelo recém-solteira está vivendo a vida. No mesmo dia que o E! News relatou sua separação, a estrela de The Kardashians foi fotografada deixando um estúdio em Calabasas, Califórnia, vestindo uma regata combinada com jeans e óculos de sol.

Ela também tem compartilhado um pouco de sua vida nas mídias sociais. Especificamente, parece que Kendall está adotando um interesse no espaço sideral após a separação.

