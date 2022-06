Caso Gabby Petito: pais de Brian Laundrie não compareceram em primeira audiência

Instagram

Em setembro de 2021, Gabby, uma aspirante a YouTuber, ganhou as manchetes nacionais quando foi declarada desaparecida depois de embarcar em uma viagem pelo país com seu noivo Brian. Os restos mortais da jovem de 22 anos foram descobertos no final daquele mês em um acampamento na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming.

Brian, que voltou para casa na Flórida sem Gabby, mais tarde desapareceu durante a investigação e foi encontrado morto no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, em North Port, Flórida. Ele alegou "responsabilidade" pela morte de Gabby em um caderno que foi encontrado perto de seus restos mortais.