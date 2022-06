Khloé Kardashian revela qual flerte sempre funciona com ela

A estrela de The Kardashians é conhecida por sua cozinha pra lá de organizada, e elogiar as habilidades de organização da estrela pode fazer você ganhar pontos com ela. Enquanto ela participava do programa Hot Ones, no qual famosos comem frango com pimentas cada vez mais fortes enquanto respondem perguntas, o apresentador Sean Evans disse para Khloe que ela tem "a despensa de cozinha mais organizada e impressionante" que ele já viu e depois perguntou como foi a escolha do design.