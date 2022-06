Shannon Purser sobre "atores gordos" protagonistas em Hollywood: "Não contratam"

Um personagem principal pode morrer

De acordo com Ross Duffer, os fãs devem ficar preocupados com seus personagens favoritos no Volume dois. "Eu ficaria preocupado com os personagens entrando no Volume 2, com certeza", disse ele à Variety. "Espero que seja esse o sentido, porque é uma temporada mais sombria e as crianças não são mais crianças. Então todos estão em perigo. E há uma espécie de sentimento sinistro de que as coisas podem não ir bem. Agora, se eles morrem ou não, você terá que assistir."