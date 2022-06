Taylor Swift e Joe Alwyn curtem férias nas Bahamas em clima de romance

Em fotos publicadas pelo Page Six, a cantora usou um biquíni preto com o cabelo preso em um coque baixo⁠ e é vista curtindo o mar ao lado do ator de The Stars at Noon, que optou por um calção de banho azul.

Em um momento, Taylor passou os braços em torno de Joe enquanto eles se beijavam na água.

As férias tropicais da dupla acontecem uma semana após a aparição da estrela pop no Tribeca Film Festival, em Nova York, onde ela brincou com a possibilidade de seguir uma carreira no cinema depois de dirigir seu curta All Too Well no ano passado. "Seria tão fantástico escrever e dirigir algo, sabe, um longa", explicou ela. "Eu não vejo isso sendo maior em termos de escala. Eu amei fazer um filme que foi tão íntimo e com uma equipe relativamente pequena e realmente sólida, com pessoas que eu confiava."