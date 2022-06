Johnny Depp sairá em turnê com The Hollywood Vampires após julgamento

COOLMedia/NurPhoto

"Orgulhoso e feliz pela grande vitória de Johnny hoje", escreveu ele. "Nós nunca duvidamos de nada, sempre soubemos a verdade, e que a verdade iria prevalecer... Parabéns por ter sua vida de volta hoje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!"

Esta não é a única notícia sobre Depp na música desde que ele recebeu quase US$ 10,4 milhões de dólares em danos depois que um júri da Virgínia considerou Heard responsável por difamá-lo. Além da turnê com o The Hollywood Vampires, Johnny também anunciou um novo álbum com Jeff Beck no início deste mês.

Enquanto aguarda o veredicto, a estrela de Edward Mãos de Tesoura também se juntou a Jeff no palco para uma apresentação surpresa em maio. A dupla apresentou sua versão do hit de 1970, de John Lennon, "Isolation", assim como "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Little Wing", de Jimi Hendrix.

Em uma entrevista de 2018 ao The Guardian, Depp chamou seu amor por se apresentar em uma banda de "um animal completamente diferente" de seus papéis na tela.

"O que eu ganho com isso que normalmente não ganho? Eu ganho a mim mesmo!", ele disse ao veículo. "Quando estou lá em cima no palco com esses caras, é aquela sensação que eu tinha quando criança. É a liberdade. Nos filmes alguém está sempre te dizendo o que fazer, mas aqui eu tenho a liberdade que meu trabalho diário não permite. E mais importante, é realmente divertido pra caral**."