Regé-Jean Page se pronuncia sobre rumores de que vai retornar para Bridgerton

Aparentemente, nada vai convencer Regé-Jean a reprisar o seu papel como Duque de Hastings no momento. "Eu estou aberto a novas experiências. As pessoas me mostram algo novo e eu penso: 'Nossa, isso é bem legal' e depois acabo investindo naquilo por um tempo", disse o astro de 34 anos, que foi anunciado como o novo rosto do perfume Armani Code, para a Elle. "Mas é preciso algo especial para ter a minha atenção".