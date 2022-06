Ex de Simaria quebra silêncio sobre declarações "distorcidas" da cantora

Ainda de acordo com seus representantes, Vicente não deve se pronunciar novamente.

"Embora todas as informações não sejam condizentes com a realidade, foram elas, com efeito, distorcidas por Simaria a fim de arregimentar a opinião pública em benefício próprio, o senhor Vicente, por ter como único objetivo na contenda instaurada a proteção do bem estar dos filhos, não irá se manifestar sobre o ocorrido."