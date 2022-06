Após apresentar Saturday Night Live, Kim Kardashian revela que nunca assistiu ao programa

Jimmy deu risada do comentário de Kim, mas o que ela falou em seguida o deixou chocado. A Kardashian disse que se encontrou com Will Ferrell um mês após apresentar o programa, afirmando: "Eu literalmente tive que mandar uma mensagem para Pete [Davidson] dizendo: 'Peraí, Will Ferrell já fez parte do elenco de SNL?' Eu fiquei tão envergonhada".