Juliana Thaisa desabafa após Edi Rock, do Racionais MC's, negar estupro

Além disso, ela compartilhou prints de conversas com sua irmã em que pede ajuda após ter chamado a polícia, pois o cantor se recusava a ir embora da porta de seu apartamento.

"Tem um pouco mais de 1 ano que fui violentada e, na época, eu não expus para preservar minha filha, fiquei com MEDO. E há pouco tempo decidi expor tudo, tanto as violências do núcleo familiar, quanto a violência do cantor de rap."