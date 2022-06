Bill Cosby é condenado por abuso sexual de adolescente nos anos 70

Quase um mês após o início do julgamento civil, um júri na Califórnia considerou a estrela de The Cosby Show, de 84 anos, responsável por agredir sexualmente Huth na Mansão Playboy durante os anos 70, quando ela era adolescente, de acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News. O júri⁠—que deliberou por dois dias na semana passada e recomeçou em 20 de junho, quando um jurado com um compromisso anterior teve que ser substituído por um suplente⁠— concedeu US$ 500 mil à Huth em danos.

Cosby não compareceu ao julgamento pessoalmente, embora tenha negado as alegações de Huth.

Em uma declaração ao E! News, Gloria Allred, cujo escritório de advocacia representou Huth, elogiou a "coragem e muitos sacrifícios da mulher de 64 anos para ganhar justiça neste caso" e compartilhou sua gratidão por "todas as mulheres que se manifestaram ao longo dos anos e se recusaram a ficar em silêncio diante do que elas acreditavam ser injustiça e abuso sexual por homens poderosos".

"Hoje, nossa cliente, Judy Huth, ganhou uma mudança real porque lutou contra Bill Cosby um passo de cada vez ao longo de sete anos e meio, e provou com o veredicto do júri que o Sr. Cosby deve ser responsabilizado pelo que fez com ela", disse ela. "Estamos orgulhosos da Sra. Huth e nossa vitória contra Bill Cosby."