Khloé Kardashian fala sobre ser "grata" em meio a notícias de namoro

O novo romance de Khloé surge depois de seu relacionamento intermitente com Tristan Thompson, pai de sua filha de 4 anos, True Thompson.

No entanto, em dezembro, Maralee Nichols entrou com uma ação de paternidade contra Tristan, alegando que ele é o pai de seu filho recém-nascido, Theo. No mês seguinte, Tristan foi ao seu Instagram Story para compartilhar os resultados de um teste de paternidade, que confirmou que ele era o pai, enquanto também se desculpava com Khloé.

"Khloe, você não merece isso", escreveu Tristan em 3 de janeiro. "Você não merece a dor e a humilhação que eu causei a você. Você não merece a maneira como eu a tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não estão alinhadas com a maneira como eu vejo você."