Como 2ª temporada de The Kardashians vai abordar processo de difamação de Blac Chyna

Hulu/Getty Images

Enquanto spin-offs como Kourtney and Kim Take New York e Kourtney and Khloé Take Miami foram marcas registradas da família em Keeping up With the Kardashians, Jenner insistiu que não é mais tão fácil.

"A menos que façamos apenas The Kardashians Take Palm Springs, há muitas partes em movimento quando viajamos hoje em dia por causa das crianças", disse ela. "É demais mudar uma família inteira para outra cidade e realmente tirar o máximo proveito dela."

Para constar, assistiríamos absolutamente todos os episódios de The Kardashians Take Palm Springs.

E o que sabemos até agora sobre a segunda temporada é que o casamento italiano de Kourtney Kardashian e Travis Barker será apresentado. "Você terá que sintonizar. Estamos cobrindo isso", disse King. "Vai ser incrível. Isso eu sei."

A primeira temporada de The Kardashians está disponível para transmissão no Hulu.