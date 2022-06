Sarah Fonseca lançará projeto musical, mas descarta carreira: "Tempo irá responder"

"Não sei se estou abrindo a porta para algo grande com essa música, mas sei que participar da música me faz bem de uma forma inexplicável. É gostoso demais ter uma parte de mim que faz algo somente por amor. Dessa forma, para a Sarah cantora eu diria: o tempo irá responder por mim e eu vou abraçar a resposta com todo o carinho do mundo", finaliza, que, por enquanto, não pretende lançar uma carreira como cantora.