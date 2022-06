Ex de Jesus Luz diz que Aline Campos era "amiga" do casal e atriz rebate

"Eu nunca fui amiga da Carol, gente. Amigo, pra mim é diferente. Amigo são pessoas que você liga, que você tem vontade de falar, que você se relaciona, que você abre sua vida. E com a Carol, não. Eu sempre respeitei muito, sempre olhei no olho dela pra passar segurança de que, por mais que eu fosse amiga do Jesus, eu a respeitava firmemente porque eu sempre fui completamente contra se relacionar com homem já comprometido."