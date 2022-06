Por que Kim Kardashian esperou 6 meses para apresentar Pete Davidson aos filhos

Instagram

Recentemente, uma fonte próxima à Kim disse ao E! News que o vínculo entre o casal "ficou mais sério", tanto que foi uma "progressão natural" para Pete começar a passar tempo com os filhos. "Ela adora poder confiar em Pete para levá-los a fazer atividades por conta própria", compartilhou a fonte. "Isso tira muito estresse dela e do relacionamento deles. Ela acha muito fofo e agradece o quão perfeito tem sido. Pete é muito bom com as crianças, e todas elas o amam."

Kanye sempre fará parte da vida de seus filhos também. Durante sua aparição no Today, Kim disse que ela e as crianças tiveram um grande jantar de Dia dos Pais com o rapper⁠, de quem ela pediu o divórcio em fevereiro de 2021 após seis anos de casamento⁠.

"A North cozinhou", ela compartilhou. "É claro que eu quis honrar e respeitar as pessoas e os pais incríveis da minha vida que me criaram e estão criando meus filhos. Então, tudo está indo bem."

