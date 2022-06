Kate Bush agradece irmãos Duffer após sucesso de sua música em Stranger Things

Alan Davidson/Shutterstock

"Estou impressionada com a escala de afeto e apoio que a música está recebendo e tudo está acontecendo muito rápido, como se estivesse sendo impulsionado por uma espécie de força elementar. Tenho que admitir que me sinto realmente comovida por tudo", ela refletiu. "Muito obrigada por tornar a música número 1 de uma maneira tão inesperada."

"Running Up That Hill" é o primeiro single do álbum Hounds of Love, de Bush. Nos anos 80, a faixa alcançou a terceira posição no Singles Chart do Reino Unido e a 30º posição na Billboard Hot 100. Mas agora, a música ocupa o primeiro lugar no UK Singles Chart do Reino Unido, com Bush estabelecendo um recorde para o maior intervalo entre singles nº 1, de acordo com a Billboard. Sua última música número 1 foi "Wuthering Heights", de 1978, completando 44 anos desde que ela liderou as paradas.