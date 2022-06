Frozen 3 está a caminho? Veja o que Kristen Bell disse!

"Gostaria de anunciar oficialmente com autoridade zero Frozen 3", disse a atriz, que interpretou Anna nos filmes, durante o episódio de 20 de junho do The Tonight Show. "Por favor, tenha em mente que eu disse autoridade zero porque eu não posso fazer isso... Eu não estou no comando."

Ainda assim, o apresentador Jimmy Fallon não estava disposto a deixar a questão passar, perguntando se "poderia haver algo talvez em andamento e talvez acontecendo?" Mas, por enquanto, parece que os fãs ficarão no escuro.

"Bem, você sabe", respondeu Bell, "vou manter o mistério".

Mas se houvesse um Frozen 3, ela sugeriu que ela e Idina Menzel, que dublou Elsa, aceitariam o trabalho. "Idina disse recentemente que faria, e eu sinto que, se todos topassem, tipo, o que estamos esperando?", Bell continuou. "Nós queremos isso. Vamos fazer."