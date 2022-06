Bruna Biancardi, namorada de Neymar, rebate internauta que afirmou que ela é "bancada por homem"

Através das redes sociais, Bruna e a influencer Bianca Coimbra (amiga de longa data do jogador) fizeram uma sessão de perguntas e respostas com os fãs e foram bem diretas ao responder perguntas sobre a vida pessoal. Em certo momento, um fã afirmou que elas são "bancadas por homem" e as duas fizeram questão de rebater.