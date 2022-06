Kim Kardashian responde após ser acusada de danificar vestido de Marilyn Monroe

De fato, durante uma entrevista nesta terça-feira, 21 de junho, com Hoda Kotb e Savannah Guthrie, do Today, Kim negou ter danificado a roupa, observando que ela trabalhou em estreita colaboração com o museu Ripley's Believe It Or Not! para evitar que o vestido - que Marilyn usou em 1962 enquanto cantava "Parabéns a você" para o presidente John F. Kennedy - fosse estragado.

Confira no vídeo acima a resposta de Kim!

A entrevista de Kim surge dias depois que supostas fotos do vestido danificado foram publicadas online. No entanto, o museu de Ripley, que comprou o vestido por US$ 4,8 milhões em 2016 e deu permissão à Kim para usá-lo no Met Gala, defendeu a estrela de The Kardashians. Em um comunicado de 16 de junho, a marca escreveu que Kim "de forma alguma danificou a roupa no curto período de tempo em que foi usada no Met Gala".