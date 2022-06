Khloé Kardashian está namorando investidor após término com Tristan Thompson

Em dezembro, Maralee Nichols entrou com uma ação de paternidade contra Tristan, alegando que ele era o pai de seu filho, Theo. No mês seguinte, a estrela do Chicago Bulls pediu desculpas à Khloé depois que os resultados da paternidade provaram que ele era o pai do recém-nascido.

"Khloé, você não merece isso", ele escreveu no Instagram em 3 de janeiro. "Você não merece a mágoa e a humilhação que eu causei a você. Minhas ações certamente não estão alinhadas com a maneira como eu vejo você. Tenho o maior respeito e amor por você. Independentemente do que você possa pensar. Mais uma vez, sinto muito".