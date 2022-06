Travis Barker ganha cartões de Dia dos Pais de Reign e Penelope Disick

O baterista do Blink-182 mostrou aos seus seguidores do Instagram como ele comemorou o dia, compartilhando fotos do almoço da família e da noite de cinema no quintal. Além disso, Travis postou fotos dos adoráveis cartões escritos à mão que recebeu dos filhos de Kourtney Kardashian, Penelope e Reign, que, além de Mason, ela compartilha com Scott Disick.

"Você é tão legal e gentil", escreveu Penelope. "Você é o melhor baterista de todos os tempos. Você faz minha mãe feliz."

Quanto a Reign, ele manteve as coisas curtas e doces: "Querido Travis, feliz dia dos pais". Ele ainda incluiu um desenho, que aparentemente representam Travis e Kourtney.

Veja os cartões no vídeo acima!