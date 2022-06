Beyoncé lança "Break My Soul", primeiro single do novo álbum Renaissance

Nessa segunda-feira, 20 de junho, Bey lançou o primeiro single, "Break My Soul" de seu aguardado sétimo álbum de estúdio, Renaissance - e nas poucas horas desde seu lançamento, já está claro que ela tem um sucesso em suas mãos. A faixa de quase cinco minutos inclui um sample da música de 1993, de Robin S, "Show Me Love", e também inclui uma inserção do single de 2014, de Big Freedia, "Explode".

Em um trecho a estrela canta: "Bey está de volta e estou dormindo muito bem à noite". (Com o qual todos os membros do Beyhive certamente podem concordar).

"Eu não posso acreditar que Beyoncé realmente nos serviu Break My Soul", uma pessoa twittou, acrescentando: "Nós vencemos". Enquanto isso, outro escreveu: "Beyoncé superando as expectativas como se fosse normal. 'Break My Soul' é uma vibração absoluta".