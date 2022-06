Influenciador quebra silêncio após morte anunciada e ser flagrado vivo

Acontece que o influenciador de 32 anos segue vivo e alegou, em outro perfil na rede social, que a conta oficial havia sido hackeada.

"É com profundo pesar que informamos que nosso guerreiro nos deixou hoje. Ele lutou com todas as forças, mas os planos de Deus foram outros", dizia o post, com a informação de que óbito aconteceu no Hospital Teresa De Lisieux, na Bahia.