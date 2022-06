Rob Kardashian e Blac Chyna chegam a acordo em processo por pornografia de vingança

O E! News confirmou nesta segunda-feira, 20 de junho, que os ex-namorados resolveram o processo de pornografia de vingança fora do tribunal. O E! News entrou em contato com os representantes de Chyna e Rob para comentar e não obteve resposta.

A notícia surge no momento em que Rob deveria aparecer na frente do juiz Gregory Alarcon no Stanley Mosk Courthouse, em Los Angeles. A seleção do júri foi marcada para segunda-feira, com um julgamento previsto de três a cinco dias.

Chyna iniciou um processo legal contra Rob, que é pai de sua filha Dream Kardashian, em julho de 2017. Na época, Rob postou fotos sexualmente explícitas de Chyna em seu Instagram e Twitter, e em seguida ela solicitou uma ordem de restrição temporária.

As acusações seriam incluídas como parte do processo de difamação de Chyna contra a família Kardashian-Jenner, mas um juiz cortou as duas reivindicações durante uma audiência de 2020.