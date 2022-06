Príncipe William posa em foto divertida ao lado de George, Charlotte e Louis

No clique divertido, o duque de Cambridge, que completa 40 anos na próxima semana, posa ao lado do príncipe George, de 8 anos, e da princesa Charlotte, de 7 anos, enquanto o príncipe Louis, de 4 anos, está sentado em seus ombros, com uma paisagem desértica ao fundo. De acordo com o palácio, a fotografia foi tirada na Jordânia no outono de 2021.

Confira a foto no vídeo acima!

A foto do Dia dos Pais surge apenas algumas semanas depois que a família real celebrou o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, marcando o 70º ano de Sua Majestade no trono. No dia 2 de junho, William, Kate e os três filhos chegaram juntos em uma carruagem puxada por cavalos na procissão do desfile Trooping the Colour antes de cumprimentar a multidão de uma sacada do Palácio de Buckingham, onde Louis acabou sendo fotografado fazendo caretas. Os cliques, é claro, rapidamente viralizaram.