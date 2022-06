Justin Timberlake posta foto rara dos dois filhos com Jessica Biel

Na doce imagem, Silas, de 7 anos, surge sentado ao lado de seu irmão Phineas, de 1 ano, enquanto os dois tocam piano juntos.

"Minhas duas melodias favoritas", Justin legendou o post. "Feliz Dia dos Pais para todos os papais por aí!!!"

Veja o clique no vídeo acima!

Em sua conta no Instagram, Jessica marcou o feriado com uma doce homenagem ao marido, com quem se casou em outubro de 2012, ao lado de uma foto da família desfrutando um abraço em grupo.

"Para o mundo, você é um pai. Mas para sua família, você é o mundo", escreveu ela. "Eu não sei quem disse isso, mas quem quer que tenha sido, eles encarnaram isso aqui. Nós te amamos baby. Obrigada por ser nosso tudo!"