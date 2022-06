Gigi Hadid compartilha nova foto de Zayn Malik com a filha Khai

Gigi compartilhou apenas algumas imagens de Khai nas mídias sociais e já havia falado sobre manter sua filha fora dos holofotes.

"Para os paparazzi, imprensa e contas de fãs amados, você sabe que nunca compartilhamos intencionalmente o rosto de nossa filha nas mídias sociais", escreveu ela em uma carta aberta compartilhada no Twitter em julho passado. "Nosso desejo é que ela possa escolher como se compartilhar com o mundo quando atingir a maioridade, e que possa viver uma infância o mais normal possível, sem se preocupar com uma imagem pública que não escolheu".

A supermodelo, de 27 anos, e o ex-integrante do One Direction, de 29 anos – que estavam juntos desde o final de 2015 – deram as boas-vindas à primeira filha juntos em setembro de 2020.