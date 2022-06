Perrie Edwards, do Little Mix, está noiva de Alex Oxlade-Chamberlain

Perrie Edwards anunciou que está noiva do pai de seu filho, o jogador Alex Oxlade-Chamberlain! Em 18 de junho, Perrie anunciou a novidade com Alex nas redes sociais após 5 anos de namoro. Como não amá-los?

"Ontem à noite o amor da minha vida se ajoelhou e eu disse… SIM!", compartilhou a estrela do Little Mix no Instagram, junto com várias fotos do lindo pedido ao pôr do sol à beira-mar.