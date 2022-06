Atores da série da Netflix "The Chosen One" morrem em acidente de carro

O Governo do Estado de Baja California disse em um comunicado no Facebook em 17 de junho: "Do Governo do Estado, lamentamos profundamente as mortes de Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar 'Paco Mufote'. Nossas condolências à família, amigos e à comunidade artística de Baja California. Que descansem em paz."

E! News entrou em contato com a Netflix para comentar, mas não obteve resposta.